Schluss mit dem Abi in Stalinstadt

Im November 1956 wird die Schweigeminute einer Abiturklasse in der DDR anlässlich der Niederschlagung des Aufstandes in Ungarn zum Politikum. Die realen Ereignisse des 'schweigenden Klassenzimmers' erzählt Lars Kraume in seinem gleichnamigen Spielfilm.