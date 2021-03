Film über politische Aktivistinnen

Pepper demonstriert in Hongkong für Demokratie und die Unabhängigkeit vom repressiven China. Pepper ist "Frontlinerin": In den brutalen Zusammenstößen zwischen Polizisten und Demonstranten stellt sie sich mit anderen schützend zwischen die gewaltbereite Polizei und die Menge – immer in der Gefahr, verprügelt und verhaftet zu werden.