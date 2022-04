Moderatorin Marilena Berlan beim Dreh in der Stuttgarter Staatsgalerie

Quelle: ZDF

Wenn Moderatorin Marilena Berlan zu einer neuen Folge „Kukuk TV“ einlädt, freut sich die „Gemeinde“ schon eine Weile darauf. Die Zahl der Zuschauer*innen wächst – wie auch die der Macher*innen. Kukuk-TV sendet von Stuttgart aus und ist der Youtube Kanal rund um Themen der „Vergesslichkeit“. Ein gemeinsames Lagerfeuer wenn man so will - für Demenz-Betroffene, deren Angehörige und diverse weitere Helfer bzw. mediale Aktivist*innen, die eine größere Öffentlichkeit erreichen wollen für Menschen, die von „Vergesslichkeit“ betroffen sind. Den Begriff „Demenz“ verwenden sie dabei eher ungern, er klänge gleich so ‚medizinisch‘. Mitmachen kann und soll jede*r – so wie er und sie eben kann und Lust hat. In den Beiträgen auf Kukuk TV geht es natürlich um verschiedene Lebens- und Wohnsituationen, um Alltagsorganisation etc.. Jüngstes Beispiel - ein Besuch in der renommierten Stuttgarter Staatsgalerie mit eigener, interaktiver Führung zum Thema „Frühling“ in den Gemälden eines Claude Monet.