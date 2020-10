In dieser Atmosphäre und Welt spielt der Debütroman der jungen Autorin Deniz Ohde. Sie erzählt in ihrem Buch „Streulicht“ die traurige Aufsteigergeschichte einer jungen Frau in den 90er Jahren in Frankfurt am Main. Ihr Vater malocht in einer Aluminiumfabrik, die Mutter immigrierte aus einem kleinen Dorf an der türkischen Schwarzmeerküste. Die Protagonistin macht Abitur, kann studieren. Sie schafft zwar den Aufstieg zur Akademikerin, aber trotzdem bleibt sie eine Außenseiterin, erfährt Abwertung und Ausgrenzung.