Der Film "Und morgen die ganze Welt"

Das Drama von Regisseurin und Ko-Drehbuchautorin Julia von Heinz scheint der Film der Stunde: Er ist hochaktuell, politisch brisant und aufregend jung. Im Mittelpunkt steht die Entwicklung der Studentin Luisa (Mala Emde), die vom landadeligen Elternnest in ein besetztes Haus zieht. Gemeinsam mit Linksautonomen und Antifas will sie etwas gegen die zunehmende Rechtsradikalität in unserem Land tun. Schon bald bezweifelt Luisa, dass Demos, Spaßtorten und Farbbeutel ausreichen im Kampf gegen gewaltbereite Neonazis. Nach der Gewalt gegen Sachen plant sie noch drastischere Schritte.