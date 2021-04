Der Film "Wer wir waren"

Was werden zukünftige Generationen über uns denken, wenn wir bereits Geschichte sind? In seinem Film "Wer wir waren" – inspiriert von einem nicht fertiggestellten Buch von Roger Willemsen – begleitet Regisseur Marc Bauder unter anderem die Ozeanologin Sylvia Earle in die Tiefen des Meeres und den Astronauten Alexander Gerst ins Weltall.