Der Geschichten-Erkunder

Der Autor recherchiert auf den Spuren seines Helden. Er findet die Trümmer von Roger Casements frühen Träumen. An seinen Einsatz für Freiheit und Menschenrechte erinnert nichts. Und plötzlich findet sich Vargas Llosa in der Rolle seines Protagonisten: "Den schrecklichsten Augenblick habe ich im Kongo erlebt: Eine Szene wie aus Dantes Inferno. So, wie sie Casement sicher erlebt hat. Hunderte, vielleicht tausende von Flüchtlingen auf dem steinigen Boden hingestreckt, zu schwach, die Fliegen vom Mund zu verscheuchen. Und da sagt ein kongolesischer Arzt, der mich durch das Lager führt: 'Was Sie hier sehen, das ist nicht gar nichts. Das Schrecklichste in diesem Land sind die unendlich vielen Frauen, Mädchen, Greisinnen, die vergewaltigt werden.' Und als er das sagte, stiegen ihm die Tränen in die Augen. Es war ein Augenblick, den ich für den Rest meines Lebens nicht vergessen werde." Und er fügt hinzu: "Ich werde immer schreiben. Der Tod wird mich mit dem Stift in der Hand treffen."