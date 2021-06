Berlinale-Film "Der Mauretanier"

Mouhamedou Ould Slahi saß 14 Jahre lang in Guantanamo ein. Laut einer internen Statistik des Gefangenenlagers ist Slahi "meistgefolterter Mann in Guantanamo". Die ersten acht Jahre saß er ohne Prozess ein. Danach weitere sechs Jahre, in denen die Berufung gegen das Urteil, die die Obama-Regierung einlegte, bearbeitet wurde. Eine Untersuchungskommission entlastete ihn schließlich: es wurden keine Beweise gegen ihn gefunden.