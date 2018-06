Der Sarkophag von Tschernobyl

Die verlassene Bibliothek in Prypjat hat er auch abgelichtet - sie ist Metapher für die Vergänglichkeit auch von Kultur. Krementschouks Fotos klagen nicht an. Sie zeigen die surreale Schönheit der Zerstörung, zeigen Natur, die wie ein apokalyptischer Garten wuchert. Er selbst war 13 und weit weg, als die Atombrennstäbe in Tschernobyl schmolzen. Damals wurde alles vertuscht. "Ich war ein sowjetischer Pionier, ich war in der Schule", erinnert sich Krementschouk. "Ich habe zwei, drei kleine Erinnerungen. Das ging an mir vorbei, unsere Medien waren kontrolliert."