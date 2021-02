Der Schelmenroman von Simon Urban

Der neue Roman von Simon Urban beginnt in einer Todeszelle. Vom scheinbaren Ende her erzählt entspinnt sich eine ebenso abwechslungsreich gestaltete wie aberwitzig anmutende Lebensgeschichte um einen Jurastudenten, der an der Theorie des Gesetzes verzweifelt und beschließt, selbst, wirksamer als das geschriebene Recht, für Gerechtigkeit zu sorgen.