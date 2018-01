Der Sündenfall der liberalen Republik

Der deutsch-britische Filmemacher Christoph Röhl, 1989 bis 1991 Englischassistent an der Odenwaldschule, lässt in seinem erschütternden Dokumentarfilm "Und wir sind nicht die Einzigen" viele Betroffene zu Wort kommen. Sie erzählen davon, was ihnen angetan wurde und welche Folgen der Missbrauch hat.