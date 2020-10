Deutsch-Amerikanische Freundschaft

Gill ist deutscher Generalkonsul in New York, pflegt deutsch-amerikanische Beziehungen. In der DDR geboren, war er an deren Ende zuständig für die Auflösung der Stasi, wurde später unter Bundespräsident Gauck Chef des Bundespräsidialamtes. Die transatlantischen Beziehungen hätten sich verändert, nicht erst seit Donald Trump, sagt er.