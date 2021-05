Herrenmenschen unter Palmen

Dieses rassistische Zerrbild verfängt womöglich deshalb so gut, weil man es nur umdrehen muss, um eine erschreckend zutreffende Beschreibung vom Wirken deutscher Kolonialherren in Afrika zu erhalten: Sie ergaunerten riesige Ländereien, beuteten systematisch Land und Leute aus, zerschlugen die traditionellen Stammeskulturen und hielten Frauen für ihre persönliche Verfügungsmasse. Die Psychoanalyse spricht in solchen Fällen von Projektion.