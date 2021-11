Dialekte im Film und Fernsehen

Der Wille zur Mundart kann auch peinlich werden, etwa wenn sich Axel Prahl und Christiane Paul in dem ARD-Nachkriegsdrama "Himmelsleiter" mittels Dialekt-Trainer auf Kölsch versuchen – oder wenn in der ZDF-Serie "Tannbach", die in Oberfranken spielt, schlechtes Seppl-Bayrisch gesprochen wird. Zugegeben, würde in Filmen echter Dialekt gesprochen, würden wir fast nichts verstehen – dennoch wäre mehr Mut zum Schwätze, Babble, Reede, Schnacken oder Quatschen wünschenswert. Wenige haben den Mut, den Zuschauern so viel zuzumuten wie Edgar Reitz in seiner preisgekrönten "Heimat" – Filmkunst in Hunsrücker Platt.