"In aller Welt" stimmt allerdings nicht ganz: Originale Mauerteile finden sich bezeichnenderweise fast ausschließlich im "Westen", den USA, Lateinamerika, Westeuropa. So fiel das einzige Stück Mauer, das bis nach China gelangt war, einem Bagger zum Opfer. Diese und viele anderen Geschichten um die weltweiten Mauerteile, ihre heutigen Standorte und Besitzer, kann man auf unterhaltsame Weise nachlesen und betrachten in dem sehr zu empfehlenden Band "Die Berliner Mauer in der Welt", herausgegeben von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der DDR-Diktatur. Wir verlosen ein Exemplar: