Kultur | aspekte - Die Kunst und das Strache-Video

Nach einer szenischen Lesung des 'Ibiza-Videos' sprechen wir mit Rabinovici darüber, was die Kunst in diesem Falle leisten kann. Kann ein theatraler Verfremdungseffekt im Sinne von Bertolt Brecht die Dinge in einem neuen Licht erscheinen lassen?