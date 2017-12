Die lange Nacht des blauen sofas

Auf dem wohl bekanntesten literarischen Sitzmöbel der Republik wurden mehr als 70 Gespräche in der großen Frankfurter Messehalle geführt. Seit 2000 hat sich das blaue sofa, eine Zusammenarbeit von "Der Club Bertelsmann", "aspekte", der "Süddeutschen Zeitung" und dem Deutschland-Radio Kultur als der Autoren-Treffpunkt auf den Buchmessen in Leipzig und in Frankfurt/Main etabliert. Literatur live auf dem zierlichen blauen Sofa: eine halbe Stunde konzentriertes Plaudern inmitten des Messe- und Büchertrubels - ein Erfolgskonzept.