"Die Menschen brauchen eine Chance zum Träumen"

Was geht in der Seele eines solchen Tyrannen vor? In seinem neuesten Roman "Das Herrscherkleid" geht al-Koni dieser Frage auf den Grund. Dem Herrscher im Buch wächst das Herrscherkleid wie ein hässliches Geschwür am Leib fest. "Macht," sagt al-Koni," kann nie moralisch sein. Macht ist in Wirklichkeit ein Pakt mit dem Bösen, ein Pakt mit dem Teufel. Die Macht bemächtigt sich eines Menschen ganz langsam. Wie ein Tumor greift sie den Körper an, um dann nach und nach seine Seele zu verderben. Und ja, ganz sicher leidet auch Gaddafi an dieser unheilbaren Krankheit." In al-Konis Roman kann der Herrscher nur durch den Tod von seinem Herrscherkleid befreit werden ¿