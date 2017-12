Die Nuller Jahre

Neue unbegrenzte Verfügbarkeit und unübersichtliche Fülle bringen neuen Stress. Uns plagt die ständige Sorge, etwas zu verpassen oder zu vergessen. In den ersten zehn Jahren dieses 21. Jahrhunderts haben wir mit D-Mark, Raucherabteil, VW-Käfer, Palast der Republik viele weitere Gewissheiten verschwinden sehen. Dafür sind Abwrackprämie, Bionade, iPhone und neue Konflikte, ob an den Finanzmärkten oder in Afghanistan, hinzugekommen. Die westlichen Staaten taumeln in die Pleite, aber wir sind dabei - live, pausenlos und stets online.