Die Schweiz des Orients

Das ist nicht in Baku angesiedelt, sondern drei Autostunden entfernt, in der alten Hauptstadt Gabala, am Fuße des Kaukasus, wo immer ein leichtes Lüftchen weht - also ein beliebter Urlaubsort für die aserbaidschanische "Haute Volée". Damit die nicht unter sich bleibt, entsteht dort gerade ein internationaler Flughafen.