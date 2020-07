Stiftung Preußischer Kulturbesitz vor dem Aus

In der Obhut der Stiftung Preußischer Kulturbesitz: Nofretete

Quelle: dapd

Die Bundesregierung hatte im Koalitionsvertrag festgeschrieben, die SPK "strukturell an die Anforderungen eines modernen Kulturbetriebs mit internationaler Ausstrahlung" anzupassen. Kulturstaatsministerin Monika Grütters beauftragte daher den Wissenschaftsrat mit einem Gutachten, das für große Aufregung sorgte: Die SPK-Einrichtungen drohten "teilweise den Anschluss an aktuelle Entwicklungen und Debatten zu verlieren, auch und insbesondere in internationaler Perspektive".