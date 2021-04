Einfach mal die Welt retten

Der Klimawandel gleicht schon längst einem apokalyptischen Thriller – Eisberge schmelzen, der australische Busch brennt, Korallenriffe sterben, Länder versteppen. Frank Schätzing schreibt in seinem Buch "Was, wenn wir einfach die Welt retten?" den aktuellen Zustand des Planeten bis zum Untergang fort – allerdings nur in einem Kapitel.