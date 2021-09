Einmischen oder raushalten – soll Kultur politisch sein?

Nazis. Wohin man auch blickt: Nazis. In Stein und in Bronze, als Reliefs und als Wandgemälde, an Postämtern und Versicherungskonzernen, an Mahnmalen und Gedenkstätten, im Hofbräuhaus und im Fußballstadion. Die (west-)deutschen Innenstädte, das macht die verdienstvolle Ausstellung "Die Liste der Gottbegnadeten. Künstler des Nationalsozialismus in der Bundesrepublik" klar, sind bis heute mit Arbeiten von Künstlern geschmückt, die schon unter den Nazis ihrer Profession nachgingen. Denn die blieben - mit leichten stilistischen Anpassungen an den Zeitgeschmack - auch nach 1945 gut im Geschäft. Nicht selten öffentlich gefördert. Der Bildhauer Richard Scheibe etwa, der 1953 das Ehrenmal der Opfer des 20. Juli 1944 im Berliner Bendlerblock schuf, schwang noch kurz vor Kriegsende Durchhalteparolen und wusste Adolf Hitler unter seinen Käufern. Alljährlich gedenkt man vor seiner Bronzeplastik der Hinrichtung Stauffenbergs. Auch das ist deutsche Gedenkkultur. Eine Stunde Null, das zeigt die aktuelle Ausstellung des Deutschen Historischen Museums in Berlin, hat es auch in der Kultur nicht gegeben. Aber was man mit der ganzen Nazi- und Post-Nazi-Kunst in den deutschen Innenstädten nun anstellen soll, das sagt die Ausstellung nicht. Man könnte ja mal drüber nachdenken.