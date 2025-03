Auch die Politik ist inzwischen alarmiert. Zum ersten Mal wurde in diesem Jahr ein "Einsamkeitsbarometer" veröffentlicht. Das Bundesfamilienministerium arbeitet an einer "Strategie gegen Einsamkeit". Eine zentrale Erkenntnis: Menschen brauchen Institutionen, an die sie sich wenden, Orte, an denen sie sich begegnen können. Wo die entsprechende Infrastruktur fehlt, fehlt es an Gemeinschaft, auf dem Land und in der Stadt.