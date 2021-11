Bestsellerautorin Elif Shafak

Mit diesem Gedanken spielt Elif Shafak in "Das Flüstern der Feigenbäume". In dem Roman wird ein Baum zum Bewahrer der Geheimnisse eines jungen zypriotischen Paares. Der Baum wächst mit den Menschen mit: über mehrere Generationen erfährt und erzählt er die Geschichte einer zerrissenen Familie im Exil. Elif Shafak, in Straßburg geboren, gehört zu den bedeutendsten Schriftstellerinnen der Gegenwart. Ihre Werke wurden in mehr als fünfzig Sprachen übersetzt. Die preisgekrönte Autorin zahlreicher Romane, darunter "Die vierzig Geheimnisse der Liebe" (2013) schreibt auf Türkisch und Englisch. Mit "Unerhörte Stimmen" (2019) stand sie auf der Shortlist des Booker Prize. Elif Shafaks Artikel und Auftritte machten sie zum vielbeachteten Sprachrohr für Gleichberechtigung und freiheitliche Werte. Die Türkei musste sie verlassen, London wurde ihre neue Heimat. Hier treffen wir die Autorin und reden mit ihr über ihren Kampf für Freiheit, den Schmerz der Exilanten und natürlich: ihr besonderes Verhältnis zu Bäumen.