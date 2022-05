Wo endet Europa? Wie Putins Machtgier die Freiheit bedroht

Jo Schück besucht zusammen mit Danilo Bilek ukrainische Flüchtlinge und Künstler*innen, die helfen. Was erleben sie? Wie groß ist der Einfluss pro-russischer Kräfte im Land? Jenseits des Flusses Dnister stehen Putins Truppen in Transnistrien – die Situation wird immer brenzliger. Die Angst, nach der Ukraine als nächstes an der Reihe zu sein, ist in Moldau besonders groß. Eine Angst, die allerdings auch viele Georgier*innen teilen: Jo Schück besucht ein Land, das mit allen Mitteln einen neuen Krieg vermeiden will. Wer in Georgien Mitte 30 ist, hat schon drei Kriege erlebt. Viele hier fürchten, dass Putin seine Krieg bringenden "Friedenstruppen" auch wieder in Georgien einmarschieren lässt, sobald er mit der Ukraine fertig ist. Schafft es Georgien, seine Bindung zu EU und Nato zu stärken, oder ist der Arm Putins zu mächtig?