Extreme Gewaltbereitschaft

Auch die Verstrickungen von V-Männern in der rechten Szene beschreibt Uhly treffend. Was sagt der Autor, der als Anti-Sarrazin bezeichnet wird, zu den jüngsten Entwicklungen? Steven Uhly selbst kann aus seinen eigenen Diskriminierungserfahrungen schöpfen. Steven Uhly ist halb Bengale, halb Deutscher. Seit den 90er Jahren reist er nicht in die neuen Bundesländer - oder wenn, dann nur kurz und ungern. Er empfindet den deutschen Rassismus im Vergleich zu anderen EU-Ländern als besonders gewaltbereit.