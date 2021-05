Die Sopranistin Fatma Said singt "Aatini Al Naya Wa Ghanni" (Give me the flute and sing), basierend auf einem Gedicht des libanesisch-amerikanischen Dichters Gibran Khalil Gibran.

3 min 3 min 07.05.2021 07.05.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 06.06.2021 Video herunterladen