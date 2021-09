Florian Klenks "Bauer und Bobo"

Klenk lässt den Vorwurf nicht auf sich beruhen und beschließt, sich einen Eindruck mit eigenen Augen zu verschaffen. Er besucht den Bauern mehrfach, und die beiden so gegensätzlichen Menschen werden Freunde. Klenk hilft sogar mit einer Spendenaktion, den akut in seiner Existenz bedrohten Hof zu retten. Ein Musterbeispiel über vertrauensbildende Maßnahmen und dafür, wie man Menschen wieder an einen Tisch bringt.