Frauenpower auf 30 Instrumenten

Dabei wechseln Solveig, Marianne, Turid und Anne Marit nicht nur spielerisch die Genres, sondern auch die Instrumente. Wunderbar besungen und bestätigt in erwähntem opulenten Titel "Schere, Stein, Papier". Da heißt es doch: "Everything you want that is who you are, You can be the sun and the moon and the stars, Or the bass or the drums or the lead guitar". Katzenjammer sind alles, sie sind zugleich Sonne, Mond und Sterne in einem ganz eigenen, pulsierenden Musikkosmos. Sie sind super Sängerinnen, mustergültige Musikerinnen und vor allem spielwütige Spinnerinnen.