Die fast 300 SängerInnen des „Freien Chors“ von Minsk singen gegen das Regime in Weißrussland an. Auch in Deutschland demonstrieren Weißrussen für die Freiheit.

