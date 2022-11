Zainab Farahmand

Quelle: ZDF

Hier in Deutschland einen Neuanfang zu schaffen, während Kopf und Herz oft noch in der Heimat sind, das versuchte Zainab Farahmand, eine preisgekrönte Journalistin aus Afghanistan, die für internationale Medien wie Guardian, Time oder auch für „Die Welt“ geschrieben hat. Oft hat sie über Frauenrechte geschrieben: In Afghanistan lebensgefährlich. Mittlerweile haben die Taliban Nachrichten und Frauen im Fernsehen komplett verboten. 2021 schaffte Farahmand die Flucht gerade so in einem der Evakuierungs-Flugzeuge - aus einem Afghanistan im Chaos in die deutsche (Über-)Organisiertheit.