Auf in die Freiheit

Für Musiker Jan Delay ist Freiheit stets mit Nachtleben und Spaß verbunden. Den zelebriert er auf seinem neuen Album "Earth, Wind & Feiern", das gerade erschienen ist. Jo Schück trifft den Musiker in Hamburg. Jan Delay erzählt, was Freiheit für ihn persönlich bedeutet und was er in den vergangenen Monaten vermisst hat. Im Club "Uebel & Gefährlich" spielt er seinen neuen Song "Eule" - eine Hommage an die Freiheit der Nachtschwärmer.