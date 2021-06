Freiheit fürs Nachtleben

Das Freiheitsgefühl des Kiezes hat sich trotz der Fragwürdigkeit des Rotlichtmilieus und der totalen Kommerzialisierung bis in die Gegenwart - vor der Pandemie - bewahrt. Die Betreiberin der Bar "The Chugclub", Betty Kupsa, leidet wirtschaftlich unter dem Lockdown - doch der Verlust der Club- und Barkultur ist für sie vor allem ein menschlicher. Gewerbefreiheit in der Gastronomie ist nur der rein äußerliche Aspekt jener Freiheit, um die es ihrer Meinung in Wahrheit geht: ein Gefühl gemeinsamer Freiheit. Wo diese Freiheit durch rassistische oder rechtspopulistische Positionen beschädigt wird, ist sie nicht mehr das, wonach wir suchen. Dort verläuft auch im alten Rotlichtmilieu Reeperbahn die rote Linie.