Freude über die Angst der Dikatoren

Was richten Diktaturen mit den Menschen an? Nüchtern und doch plastisch beschreibt Khider nicht nur die physischen Torturen, es geht auch um zerstörte Seelen. Die Gefangenen im Irak etwa warteten immer auf den Geburtstag von Saddam Hussein, ein Tag, an dem oft Amnestien erlassen wurden. Auch Khider klammerte sich damals an diese Hoffnung: "1994 habe ich das erlebt, ich war schon im Gefängnis, und an diesem Tag haben wir keine Amnestie, sondern eine Orange von Saddam Hussein persönlich als Geschenk bekommen für alle politischen Gefangenen." Eine besonders subtile Form der Folter. Wer so etwas erlebt habe, meint Khider, könne leicht vom Opfer zum Verbrecher oder Mörder werden. "Es ist auch diese Produktion von schlechten Menschen durch bestimmte Taten der Regierung, die ich darstellen wollte."