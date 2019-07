Die britische Pianistin und Sängerin Freya Ridings

Die Stimme der 25-jährigen Britin Freya Ridings entwickelt einen unwiderstehlichen Sog. Spezialisiert auf klassische Piano-Balladen erzählt sie in ihrem ersten Riesenhit "Lost without you" die persönliche Geschichte einer Trennung.

