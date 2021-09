Heimatland Almanya

In der großen Industriehalle in Köln-Kalk, in der das zentrale Migrationsmuseum, das "Haus der Einwanderungsgesellschaft", entsteht, spricht Katty Salié mit dem Zeitzeugen Mitat Özdemir. Sie trifft auch die Journalisten Osman Okkan und Günter Wallraff. Okkan hat Wallraff vor mehr als 35 Jahren dabei geholfen, in die Rolle des Türken "Ali" für die Undercover-Recherche seines Buches "Ganz unten" zu schlüpfen. Es wurde ein Bestseller und machte vielen die entwürdigenden und gefährlichen Arbeitsbedingungen der zugewanderten Arbeiter*innen bewusst.