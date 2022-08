Die Ausstellung der Julia Stoschek Collection

Videospiele sind für das 21. Jahrhundert, was Kinofilme für das 20. Jahrhundert und Romane für das 19. Jahrhundert waren.

2021 haben 2,8 Milliarden Menschen Videospiele gespielt – nahezu ein Drittel der Weltbevölkerung – und machten damit eine Freizeitbeschäftigung, die lange in der Nische existierte, zu einem der größten Massenphänomene unserer Zeit. Viele Jugendliche verbringen täglich Stunden in einer Parallelwelt und leben dort verschiedene Leben.

Immer wieder beklagen Eltern das Abdriften von Jugendlichen in digitale Gaming-Welten. Aber sind Games wirklich nur Zeitverschwendung? Eine Ausstellung in der Julia Stoschek Collection zeigt jetzt, wo die Chancen von Computerspielen liegen.