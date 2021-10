Wieviel Gemeinschaft brauchen wir? aspekte am 29. Oktober 2021.

Chorsingen schafft Gemeinschaft, bringt Menschen zusammen, die sonst wenig Berührungspunkte hätten. Für viele entsteht so ein Gefühl von Familie. Man schätzt, dass sich in Deutschland ungefähr vier Millionen Menschen in einem der rund 55.000 Chöre engagieren. In Neuruppin gibt es den 'A-Cappella Chor' seit genau 50 Jahren. Er ist kulturelles Aushängeschild für den Ort und hat schon mehrfach erfolgreich am Deutschen Chorwettbewerb teilgenommen. Menschen quer durch alle Gesellschaftsschichten singen und proben hier zusammen, geben zwei Mal im Jahr Konzerte. Die Mitglieder sind zwischen 18 und 72 Jahre alt. Singen verbindet sie alle. Doch die letzten anderthalb Jahre haben dem Chor schwer zu schaffen gemacht. Während der Pandemie galt Singen als lebensgefährlich. Gemeinsames Singen wurden verboten, alle Proben und Konzerte abgesagt. Dem 'Jungen Ensemble' in Berlin ging es nicht anders. Hier sind die Chorsänger*innen zwischen 18 und 40 Jahre alt. Eigentlich singen 100 junge Leute hier zusammen. Doch auch diesen Chor hat die Pandemie bedroht. Wie hält man so eine Gemeinschaft in Krisenzeiten zusammen – und was bringt sie für unsere Gesellschaft?