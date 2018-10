Kultur | aspekte - Büchnerpreis für Terézia Mora

Den Georg-Büchner-Preis, die bedeutendste Auszeichnung für deutschsprachige Literatur, bekommt in diesem Jahr die Schriftstellerin Terézia Mora, die als Angehörige der deutschsprachigen Minderheit in Ungarn aufgewachsen ist und seit 1990 in Berlin lebt.