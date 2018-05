Germany's First Topmodel

Auch so kann Wiedergeburt, ewige Verwandlung funktionieren. Aber eine Frage bleibt, Frau Lehndorff: Man ist zwar immer so jung, wie man sich fühlt, aber wie gehen Sie denn mit dem nichtumkehrbaren Altern um? "Warum kann man denn nicht mal was entdecken im Alter, was auch schön ist", sagt sie. "Und es gibt ja unheimlich schöne alte Menschen, das möchte ich in jedem Fall bei mir auch erreichen. Ich will ja auch damit arbeiten, ich will verfolgen, was mit dem Gesicht so passiert. Das Alter gestalten, sozusagen." Man muss es mögen, das Alter, die ewigen Metamorphosen des Lebens. Und mit Vera von Lehndorff alis Veruschka fällt das deutlich leichter.