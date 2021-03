Gleiche Arbeit, gleiches Geld?

Dafür eingesetzt hat sich auch Managerin Janina Kugel, die selbst im Siemens-Vorstand saß. Mit der Kampagne #Ichwill machte sie drauf aufmerksam, dass das Argument, viele Frauen wollten eben nicht so gern in Führungspositionen, nicht zieht. Doch schaffen es Frauen einfach nicht aus eigener Kraft, sich durchzusetzen? Und wird die Quote langfristig auch etwas an der ungleichen Bezahlung von Männern und Frauen in diesem Land ändern? 19 Prozent beträgt aktuell die Lohnlücke, der sogenannte „Gender Pay Gap“ – und liegt damit erstmalig unter 20 Prozent.