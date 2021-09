Die Nazis, ihre Kunst und wir

Nazis. Wohin man auch blickt: Nazis. In Stein und in Bronze, als Reliefs und als Wandgemälde, an Postämtern und Versicherungskonzernen, an Mahnmalen und Gedenkstätten, im Hofbräuhaus und im Fußballstadion. Die (west-)deutschen Innenstädte, das macht die verdienstvolle Ausstellung "Die Liste der Gottbegnadeten. Künstler des Nationalsozialismus in der Bundesrepublik" klar, sind bis heute mit Arbeiten von Künstlern geschmückt, die schon unter den Nazis ihrer Profession nachgingen.