Amy Macdonald im Gespräch mit Jo Schück

Quelle: ZDF/Jula Hoepfner

Außerdem stellt aspekte den diesjährigen Gewinner des Internationalen Hochhauspreises vor, der weltweit als wichtigster Architekturpreis für Hochhäuser gilt - das Preisgeld beträgt 50.000 Euro. Die Finalisten 2020: Omniturm (Frankfurt am Main) von BIG – Bjarke Ingels Group, Eden (Singapur) von Heatherwick-Studio, London, Norra Tornen (Stockholm) von OMA Office for Metropolitan Architecture, Rotterdam The Stratford (London)von Skidmore, Owings & Merrill, London Leeza SOHO (Peking) von Zaha Hadid Architects, London. Der Sieger wird am 29. Oktober in der Frankfurter Paulskirche ausgezeichnet. Die Veranstaltung wird live im Internet übertragen.