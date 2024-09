Widerborstig

Warum sind Afro-Frisuren immer noch ein Politikum? Wieso verbergen A-Promis wie Michelle Obama und Naomi Campbell ihre natürlichen Haare, glätten ihre Locken und tragen Perücken? Die Ex-New Yorkerin und Wahlberlinerin setzt sich für die Vielfalt natürlicher Afro-Haare ein und sieht trotz allem einen Wandel: "It's not just a trend, it's an awakening."