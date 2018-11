Im Anschluss an aspekte überträgt das ZDF um 23.45 Uhr einen Zusammenschnitt des Konzerts "Herbert Grönemeyer: Tumult – Live". Das Releasekonzert zum neuen Album präsentiert exklusiv und als Premiere eine Auswahl der neuen Songs und einige seiner größten Hits live auf der Konzertbühne. Am Samstag, 1. Dezember 2018, 20.15 Uhr, zeigt 3sat das gesamte Konzert sowie am Montag, 31. Dezember 2018, im Rahmen des Thementages "Pop around the clock" eine 60-minütige Fassung.