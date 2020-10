Thomas Hettches Roman "Herzfaden"

Im Mittelpunkt steht "Hatü", deren Vater Walter Oehmichen, die "Kiste" kurz nach dem Zweiten Weltkrieg ins Leben gerufen hat – in einer Zeit, in der Deutschland in Trümmern lag und die Sehnsucht nach harmloser Zerstreuung groß war. Hatü, damals ein Teenager, ist von Anfang an dabei – als Marionettenspielerin und Puppenschnitzerin.