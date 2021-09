Dokfilm "Hinter den Schlagzeilen"

Missstände enthüllen, Fehlverhalten aufdecken - darum geht es Investigativ-Journalist*innen. Häufig arbeiten Teams mehrerer deutscher und österreichischer Medien in langwierigen Recherchen an einem Thema zusammen. Die SZ öffnet für den Film erstmals die Tür zu ihrem Investigativ-Ressort und erlaubt einen Einblick in die sonst geheime Arbeit. Je brisanter das vermeintlich belastende Material, desto genauer gilt es, zu prüfen: Sind die Vorwürfe berechtigt, ist das Material echt? Nichts wäre für das Ergebnis der Investigativ-Recherche schädlicher, als instrumentalisiert worden oder sogar Fake News aufgesessen zu sein und diese weiter zu verbreiten. Jo Schück spricht mit den beiden Journalisten Bastian Obermayer und Frederik Obermaier über das, was im seriösen Journalismus möglich ist und wie notwendig Vertrauen gegenüber den eigenen Quellen ist.