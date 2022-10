Vor allem kreative Menschen scheinen betroffen – etwa auch er? Rolando Villazon? Der Sänger hat Bücher veröffentlich, Regie geführt, moderiert. Kennt er das Gefühl ein Hochstapler zu sein oder hatte er selbst schon einmal das Gefühl hochzustapeln? In der Neuinszenierung von Richard Wagners "Der Ring des Nibelungen" “ an der Berliner Staatsoper singt er den Loge, einen Halbgott, der lügt und betrügt, und so selbst dem Göttervater Wotan zu mehr Macht und einer Götterburg verhilft, die hohe Baukosten verursacht hat. Sind also selbst die Götter Hochstapler und Betrüger? Lügen und Hochstapelei sind heute allgegenwärtig. Leben wir vielleicht sogar im Zeitalter der Hochstapelei? Und was macht das mit uns und unserer Gesellschaft? Ein Streifzug durch unsere Kulturgeschichte.