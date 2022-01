Mnyaka Mboro

Quelle: ZDF

Inwiefern müssen sich Einwanderer mit der deutschen Geschichte und der Verantwortung auseinandersetzen? Diese Frage stellt sich eine Schulklasse des Unesco-Gymnasiums in Essen, in der viele Schülerinnen und Schüler gar nicht in Deutschland geboren sind. Der Aktivist Mnyaka Mboro beklagt sogar, dass die deutschen Kolonialverbrechen im Vergleich viel zu wenig erinnert würden: "Es ist mir verständlich, dass man an Holocaust erinnert, aber es ist mir nicht verständlich, dass man an den Kolonialismus überhaupt nicht erinnert. Es gab Konzentrationslager auch in Namibia. Es war Genozid und nichts anderes."